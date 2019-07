Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 29 luglio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione tenderà nel corso della giornata a impossessarsi nuovamente dello Stivale garantendo, a seguire, giornate prevalentemente miti. Oggi residua nuvolosità mattutina tra interne umbre e reatino, generale miglioramento dal pomeriggio con spazi soleggiati. Locali temporali pomeridiani a ridosso dei crinali appenninici. Temperature massime in aumento. Venti deboli da O-NO, sino a moderati su coste e mari. Mari mossi, moto ondoso in calo sotto costa nottetempo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,8 µg/m³.