Ciampino, due carabinieri aggrediti durante un controllo

Due carabinieri sono stati colpiti con calci e pugni da un clochard georgiano, l'aggressione è avvenuta nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio a Ciampino. Secondo quanto si è appreso, i militari della tenenza di Ciampino, in servizio di pattuglia, hanno notato l'uomo in strada e lo hanno avvicinato per un controllo. Vedendo i militari, il clochard ha provato a scappare a piedi e, una volta raggiunto, ha reagito colpendo gli uomini in divisa con calci e pugni. L'uomo è stato fermato dopo una breve colluttazione. I due militari sono stati medicati in ospedale e giudicati guaribili in 7 e 10 giorni.