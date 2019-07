Maltempo a Roma, strade e case allagate: 150 interventi

Maltempo a Roma (IL LIVEBLOG). Sono oltre 150 gli interventi effettuati da stanotte dai vigili del fuoco tra la Capitale e provincia. Si registrano alberi e rami caduti, case e terrazzi allagate, voragini e smottamenti in strada, tegole scoperchiate e pali pericolanti in varie zone. A Casal Lumbroso, alla periferia della città, è crollato un muro di cinta.

La tromba d'aria a Fiumicino

Da quanto accertato, a Fiumicino nella notte a causa di una tromba d'aria sono state sbalzate altre due macchine oltre l'auto in cui si trovava la ragazza 26enne deceduta. All'interno fortunatamente non c'era nessuno. Le zone maggiormente colpite dal maltempo sono soprattutto la periferia della Capitale e alcuni comuni limitrofi come Riano Flaminio e Cerveteri dove è stata chiusa una strada a causa dell'asfalto dissestato.

I danni causati dal maltempo

La tromba d'aria ha distrutto anche alcune serre agricole tra Focene e Maccarese, nell'area di Santa Ninfa. Ad Aranova, in Via Michele Rosi, il maltempo ha provocato la rottura di un tratto di condotta fognaria. L'assessore ai Lavori pubblici, Angelo Caroccia, ha appreso da Acea, che ha già eseguito una videoispezione, che il danno non sarebbe grave. Il tratto di strada è stato messo in sicurezza da una squadra dei lavori pubblici, questa mattina presto.

Salvato un velista alla deriva

Inoltre, nella notte si è conclusa la missione di salvataggio dell'Aeronautica Militare di un velista francese che si trovava alla deriva a largo della costa laziale a bordo della sua imbarcazione ormai fuori controllo per le avverse condizioni del mare. L'equipaggio dell'elicottero riuscito a individuare l'uomo e a recuperarlo. Dopo il rientro alla base, lo stesso elicottero è stato nuovamente attivato per la ricerca di un disperso in mare al largo di Terracina, conclusa però con esito negativo.

