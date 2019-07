Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Brusco peggioramento è atteso tra la tarda serata e la notte con temporali e rovesci di pioggia in formazione marittima in estensione prima alla Toscana, poi dalla tarda notte anche su alto Lazio e parte dell'Umbria. Possibili fenomeni anche di forte entità, specie sulla Toscana centro-settentrionale

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,9 µg/m³.