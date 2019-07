Si ribalta con l’auto sull’A1: 69enne muore nel Frusinate

Tragedia questa mattina, 27 luglio, sull'Autosole Roma-Napoli, all'altezza del casello di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Un uomo di 69 anni, residente in provincia di Torino, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo. Per cause ancora da chiarire, la sua vettura si è ribaltata lungo la corsia di decelerazione dell’uscita Pontecorvo, al km 658,3. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. L’uscita di Pontecorvo è stata chiusa in direzione Roma per permettere i soccorsi, creando lunghe code con ripercussioni sulla viabilità. La circolazione è stata ripristinata al termine delle operazioni di soccorso e dei primi accertamenti per la ricostruzione di quanto accaduto.