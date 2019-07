Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 26 luglio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un'altra giornata caratterizzata da caldo intenso sulle regioni centrali tirreniche. L'anticiclone africano mostra i primi segni di cedimento, con qualche annuvolamento pomeridiano in più sulle zone interne e isolati temporali di calore durante il pomeriggio in Umbria e nelle aree appenniniche del Lazio con locali sconfinamenti verso Reatino e Ciociaria. Temperature in lieve calo, sempre su valori elevati, con punte fino a 35-36°C. Venti in regime di brezza con rinforzi da Ovest durante il pomeriggio. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,7 µg/m³.