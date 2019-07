Doppio episodio di violenza in famiglia nel giro di poche ore alla periferia di Roma. Due giorni fa, martedì 23 luglio, gli agenti del Commissariato Casilino e del Commissariato Romanina hanno arrestato un uomo per aver picchiato per tutta la notte con calci e pugni la compagna di 42 anni, chiudendola poi a chiave in una stanza e togliendole il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. La donna è riuscita a dare l’allarme solo quando il compagno si è addormentato. La 42enne è stata portata in ospedale dove l'hanno dimessa con una prognosi di 25 giorni. L’uomo è invece detenuto nel carcere di Regina Coeli.

Sempre due giorni fa, la polizia è intervenuta per sedare un’altra violenta lite familiare. Protagonista, questa volta, un 37enne che, coltello alla mano, minacciava di morte entrambi i genitori. Ad allertare gli agenti dei commissariati Casilino e Prenestino è stata l’anziana madre. L’uomo, che ha problemi legati all'abuso di alcol, è stato arrestato e portato a Regina Coeli.