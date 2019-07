Roma, due incendi di sterpaglie nel pomeriggio in periferia

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 luglio, due incendi sono divampati alla periferia di Roma, entrambi intorno alle 17, uno in via della Cecchignola, l’altro in via della Pisana. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Il primo rogo ha portato alla chiusura di un tratto di strada, con le pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale impegnate a deviare il traffico. Durante il secondo incendio, invece, agenti del Gruppo Marconi hanno dovuto chiudere per circa un’ora la via all’altezza della sede del Consiglio regionale.