Roma, sorpreso a rubare minaccia carabinieri con cesoia: arrestato

Un cittadino marocchino di 38 anni, con precedenti, è stato arrestato a Roma oggi, martedì 23 luglio, con l’accusa di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato colto in flagrante dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Centro mentre rovistava all’interno di una minicar parcheggiata in via Giolitti, in zona stazione Termini.

L'aggressione

Sorpreso dai militari, l’uomo si è scagliato contro di loro minacciandoli con una cesoia da giardiniere, usata poco prima per scassinare la portiera della vettura. I carabinieri sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo, riuscendo a recuperare anche una borsa con all'interno vari oggetti sottratti dall'abitacolo e riconsegnati al proprietario. L'arma in possesso del 38enne è stata sequestrata. L'uomo è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.