Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 23 luglio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione sub-tropicale continua a garantire tempo stabile, molto caldo e soleggiato su tutto il Centro Tirreno. Temporanea nuvolosità di tipo alto e stratificato è prevista in transito da tardo mattino/primo pomeriggio. Temperature massime previste in aumento sia al suolo che in quota con picchi massimi anche di 36-38°C, localmente picchi di 39°C nelle vallate ternane tra 23 e 24 luglio. Venti sino a moderati da NO su mari e coste toscane, deboli al pomeriggio tendenti a ruotare da NE nelle zone inetrne . Mari calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,9 µg/m³.