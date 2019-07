Roma: arrestato per spaccio Alessio Bruno, ex di Temptation Island

A Roma è stato arrestato Alessio Bruno, 31 anni, divenuto volto celebre della televisione dopo aver partecipato nel 2017 allo show "Temptation Island". La polizia lo ha trovato con circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata.

Le accuse

Bruno è accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Secondo le indagini, l'uomo utilizzava diversi mezzi di trasporto, auto e scooter, e aveva spostato il suo domicilio in una casa popolare occupata, in alcun modo riconducibile alla sua persona, che aveva anche adibito a deposito e taglio dello stupefacente e dei proventi della sua attività illecita. La polizia lo ha sorpreso mentre cedeva tre dosi di cocaina in via Tiburtina. Altre 23 dosi erano nascoste nell'aletta parasole della vettura. Nella perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato altra sostanza stupefacente e circa 5.000 euro in contanti, frutto dell'attività illecita.