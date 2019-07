Emergenza rifiuti a Roma, Ama: “Terminate azioni massive”

Sono terminate le "azioni massive" messe in campo da Ama per il recupero della spazzatura accumulata a causa delle "consistenti riduzioni delle quantità di rifiuti indifferenziati accolte in impianti di trattamento privati nelle settimane antecedenti l'ordinanza regionale". E’ quanto fa sapere l’azienda in una nota, sottolineando l'entità delle energie e dei mezzi approntati per il superamento dell’emergenza rifiuti: l'azienda ha collocato complessivamente circa 500 contenitori stradali per i rifiuti riciclabili e non, sono stati effettuati oltre 600 interventi di pulizia e sanificazione in aree sensibili come ospedali, strutture socio-assistenziali, scuole e e asili. E' stato inoltre intensificato il servizio di lavaggio e sanificazione delle strade.

Tmb di Rocca Cencia al lavoro

L'impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Rocca Cencia lavorerà a pieno regime sia oggi che domani mentre le piattaforme della filiera della raccolta differenziata hanno garantito la regolare ricezione dei materiali, in particolare carta, cartone, plastica e metalli.

Le parole della presidente di Ama Luisa Melara

"Sono stati giorni complessi per tutti noi - sottolinea la presidente di Ama, Luisa Melara -. Rivolgo il mio plauso alle nostre lavoratrici e ai nostri lavoratori che si sono impegnati giorno e notte sul territorio in modo incessante dimostrando professionalità, spirito di sacrificio e senso di appartenenza all'azienda. Ringrazio anche tutti i soggetti e le istituzioni che ci hanno aiutato a svolgere il nostro compito nella massima collaborazione".