Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Sabato pressione in lento e graduale aumento sul versante tirrenico della Penisola, a garanzia di condizioni di bel tempo con prevalenza di sole per tutto l'arco delle 24 ore. Qualche annuvolamento un po' più consistente potrà interessare durante le ore pomeridiane, i rilievi appenninici specie del frusinate, ma la probabilità di precipitazioni, in ogni caso isolate e di breve durata, rimane bassa. Temperature in rialzo nei valori massimi con qualche punta di 33-34°C sulle zone interne. Venti deboli a regime di brezza, deboli o al più moderati occidentali in quota. Domenica l'alta pressione progressivamente prende maggior possesso dello Stivale garantendo giornate assolate e massime in progressivo aumento.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata.

La situazione meteo a Latina

A Latina sabato cieli bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per il weekend è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,9 µg/m³.