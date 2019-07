Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 19 luglio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il tempo rimane generalmente stabile sulle regioni tirreniche, da segnalare l'aumento di nubi nel pomeriggio sulle zone interne con addensamenti più consistenti in Appennino e sui rilievi della Toscana centrale con piovaschi o temporali estremamente isolati (Garfagnana e Monti della Meta). Temperature stazionarie o con minime variazioni. Venti deboli a regime di brezza, deboli occidentali in quota. Mari generalmente poco mossi, calmi sotto costa.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,5 µg/m³.