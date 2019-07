Incidente a Roma, si ribalta con auto e fugge lasciando ferita a bordo

Un uomo di 40 anni si è ribaltato in auto, al volante di una Porsche, in via dei Monti di Primavalle, alla periferia di Roma, e si è allontanato a piedi lasciando in macchina la passeggera ferita e priva di sensi. L'episodio è accaduto nella notte. L'uomo è già stato rintracciato: ancora sporco di sangue, ha cercato rifugio a casa di un amico. Poi è stato portato al policlinico Gemelli dove è piantonato, ricoverato in codice rosso.