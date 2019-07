Roma, incendio in uno stabile in via Condotti

Un incendio è divampato in un palazzo di via Condotti, nel centro storico di Roma. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia e squadre di vigili del fuoco. Le fiamme si sarebbero sviluppate al secondo piano dello stabile al civico 21. Un uomo è stato soccorso.

Altri due roghi

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio, altri due incendi sono scoppiati nella Capitale. Intorno alle 13:45 circa, un veicolo con impianto a gas parcheggiato in via Portuense, in prossimità di via Eiffel, ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate ad altre auto in sosta e alle sterpaglie. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale del Gruppo Marconi. Non risultano persone ferite. Il secondo incendio si è sviluppato verso le 15 in zona Fiera. Anche in questo caso, il rogo ha danneggiato alcuni veicoli parcheggiati sul lato della strada.