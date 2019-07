Aeroporto di Fiumicino, arrestato con 94 ovuli di eroina nello stomaco

Un uomo di 39 anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato dai carabinieri all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino perché scoperto con 94 ovuli pieni di eroina nello stomaco. Il 39enne è così finito in manette per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'uomo, giunto all'alba a Roma con un volo da Addis Abeba, è stato notato dai militari per l'atteggiamento nervoso assunto per i controlli. Portato all'ospedale Grassi di Ostia, è stato accertato che avesse ingerito 94 ovuli contenenti eroina per un peso totale superiore ai 1.700 grammi.