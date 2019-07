Mentre è in atto lo sgombero del palazzo occupato in via cardinal Domenico Capranica, a Primavalle, un bambino entra in casa ed esce poco dopo tenendo in mano una pila di libri, dietro di lui un poliziotto che lo osserva. È questa l'immagine più significativa di quanto accaduto nella giornata di ieri, lunedì 15 luglio, alla periferia di Roma (FOTO).

Roghi, barricate e libri

Lo sgombero dell'ex scuola è iniziato verso le 8.30 di lunedì 15 luglio. Le forze dell'ordine, prima di intervenire, hanno accerchiato la struttura, gli occupanti hanno eretto barricate e appiccato roghi nel tentativo di bloccare l'ingresso dei poliziotti che hanno risposto con il getto degli idranti. Dopo le tensioni è stata riportata la calma e gli occupanti sono stati fatti uscire dalla struttura. In mezzo a tutta questa confusione c'è un bimbo che pensa a portar via le cose più preziose che ha: i suoi libri. Dietro di lui, un uomo in divisa lo guarda sorpreso.