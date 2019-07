Un incendio è divampato in un autodemolitore in via Appia Nuova, a Roma. Per domare le fiamme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con dieci automezzi e il supporto di carroschiuma e autobotti. Al lavoro anche le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale, che stanno cercando di agevolare il più possibile la viabilità. Al momento non si registrano feriti. Sulla zona si è sollevata una colonna di fumo nero.