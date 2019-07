Roma, anabolizzanti e doping nelle palestre: sequestrate 20mila fiale

Personal trainer e appassionati di body building trovati in possesso di sostanze dopanti, sono stati scoperti dai carabinieri che hanno effettuato controlli nei pressi delle palestre di Roma. I militari hanno arrestato quattro persone, ne hanno denunciate 44, sequestrato circa 20 mila tra fiale e pasticche di anabolizzanti e circa 15mila euro. Le indagini sono iniziate nel novembre 2018.

Anabolizzanti e doping

Tra gli arrestati figura anche un ingegnere informatico appassionato di body building accusato, insieme ad altri tre, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze anabolizzanti e steroidee vietate. Denunciati anche 44 giovani, la maggior parte dei quali personal trainer, per detenzione illecita di anabolizzanti, ricettazione e utilizzo di farmaci per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti poiché sorpresi in possesso di ormoni e sostanze dopanti, anche di uso veterinario e in parte non reperibili sul mercato libero, che assumevano e cedevano illecitamente a terzi, senza alcuna prescrizione medica e con gravi rischi per la salute per migliorare le performance sportive.

Diete e false prescrizioni

Una 46enne romana, personal trainer in varie palestre della città, è stata anche denunciata per esercizio abusivo della professione medica poiché sottoscriveva certificati a giovani clienti conosciuti in palestra, senza avere alcun titolo, prescrivendo anche regimi dietetici personalizzati.

I farmaci sequestrati

Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato complessivamente oltre 10.400 pasticche e circa 8.000 fiale tra nandrolone ed efedrina, rientranti pienamente nel novero delle sostanze stupefacenti, nonché stanazololo, ormoni della crescita, e vari farmaci anche di uso comune.