Roma, sequestrati 300 grammi di cocaina: tre arresti

Nel corso di un vasto servizio di controllo straordinario del territorio, che ha interessato in particolare la zona di Tor Bella Monaca, a Roma, con 168 persone e 126 veicoli controllati, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno sequestrato circa 300 grammi di cocaina in tre diverse ispezioni, che hanno portato all’arresto di tre persone, due donne romane di 35 e 48 anni e un cittadino nato in Spagna ma residente a Roma, di 41 anni. La 35enne, nullafacente e già nota agli agenti, è stata “pizzicata" mentre si aggirava con fare sospetto in una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia. Con sé aveva 20 dosi di cocaina e 100 euro in tasca, provento della pregressa attività illecita. La seconda donna, anch’essa nullafacente e con precedenti, è stata invece fermata nello stesso luogo in possesso di 19 dosi di cocaina e 265 euro. L’uomo, infine, è stato sorpreso in via Carlantonio, zona Torre Angela, all'interno della propria abitazione, con 21 ovuli contenenti cocaina dal peso complessivo di 260 grammi, nascosti all'interno del contatore del gas.