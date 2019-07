Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 14 luglio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Condizioni atmosferiche in prevalenza stabili per buona parte della giornata, salvo nubi in aumento dal pomeriggio sull'alta Toscana e locali fenomeni di instabilità pomeridiana su basso Lazio. A seguire, dal tardo pomeriggio/sera, primi fenomeni sui crinali dell'alta Toscana poi sui crinali laziali contestualmente ad un progressivo aumento della nuvolosità. Peggiora ulteriormente dalla nottata sulla Toscana ma anche su parte del Lazio. Temperature minime in flessione, massime in aumento con caldo senza eccessi. Venti deboli o moderati di Grecale al mattino, tenderanno poi a ruotare da Sudovest su costiere e sub-costiere. Mari inizialmente mossi al largo, moto ondoso in rapida attenuazione.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,3 µg/m³.