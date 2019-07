Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il Lazio verrà interessato da instabilità di calore tra tardo pomeriggio e prima serata; rasserena a seguire ad iniziare da Est. Segnaliamo al mattino nuvolosità più consistente, si svilupperanno isolati temporali marittimi, tra notte e primo mattino. Temperature in prevalenza stazionarie. Mari che tenderanno a divenire mossi tra pomeriggio e sera, localmente molto mossi al largo. Domenica condizioni atmosferiche in prevalenza stabili per buona parte della giornata, salvo nubi in aumento dal pomeriggio e locali fenomeni di instabilità pomeridiana su basso Lazio.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C.

La situazione meteo a Latina

A Latina sabato giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C. Mare mosso. A Latina domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,3 µg/m³.