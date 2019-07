Fiumicino, frazione Testa di Lepre senza acqua da venerdì sera

"A Testa di Lepre manca l'acqua da ieri sera alle 20.30. Alle 12 di oggi, sabato 13 luglio, Acea non era ancora intervenuta. Per questo, ho presentato un esposto ai carabinieri", ha spiegato in una nota il delegato del sindaco di Fiumicino ai territori del Nord, Stefano Pontoni. "Quando mi è arrivata la segnalazione - spiega Pontoni - ho subito chiamato il pronto intervento di Acea, per ben quattro volte. Lo stesso hanno fatto altri cittadini. La situazione è particolarmente pesante, non solo perché è estate e questo rende più difficile stare senza acqua, ma anche perché nelle famiglie private del servizio vivono alcune persone con disabilità – prosegue il delegato – Stiamo parlando di un bene primario: qualunque sia il problema, non si può privare i cittadini e le cittadine dell'acqua per così tanto tempo", ha concluso Pontoni.

Le parole del sindaco

La mancanza di acqua a Testa di Lepre "sembrerebbe dovuta al blocco della pompa di sollevamento di Acea che determina la pressione dell'acqua in quella località", ha spiegato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. "Nonostante i numerosi solleciti Acea ancora non ha mandato nessuno a risolvere il problema, quando basterebbe l'intervento di una singola persona per ripristinare il corretto funzionamento della pompa - aggiunge il primo cittadino - Evidentemente nessuno in Acea ritiene opportuno occuparsi di una zona agricola, lasciando a secco, in giornate per di più caldissime, moltissime persone e animali. Tutto questo è inaccettabile".