Roma, autobus di linea in fiamme su via Appia: nessun ferito

Un autobus di linea è andato a fuoco a Roma. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 12 luglio su via Appia, all'altezza di piazza Cantù. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del Gruppo Appio della Polizia Locale. Non si registrano feriti.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, sembrerebbe che a bordo dell'autobus Atac ci fossero due passeggeri che, fortunatamente, sono usciti incolumi. Al momento, l’ipotesi prevalente è che l'incendio sia divampato nella parte posteriore del mezzo. Sul posto è accorso anche il Dirigente del Gruppo Appio della polizia locale, Roberto Stefano, che si trovava nelle vicinanze ed è subito intervenuto.

Atac: "Vettura immatricolata nel 2004"

Intanto, l'Atac ha reso noto, tramite un comunicato, che "la vettura, immatricolata nel 2004, era in servizio da 15 anni". "Intorno alle 14 - specifica la nota - per ragioni ancora da accertare, un incendio si è sviluppato a bordo di una vettura della linea 671 mentre circolava lungo piazza Cantù. L'autista - conclude il comunicato dell’azienda di trasporti Capitolina - ha fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere le fiamme, ma non è stato possibile estinguerle. Non c'è stato nessun problema per le persone".