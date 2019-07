Meteo a Roma: le previsioni di oggi mercoledì 10 luglio

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La perturbazione giunta il giorno precedente sfila rapidamente verso Sud, liberando le regioni centrali tirreniche. La giornata trascorrerà così all'insegna dei cieli sereni o poco nuvolosi fino al pomeriggio, pur con velature in transito. Tra pomeriggio e sera qualche sporadico rovescio non escluso giusto sulle Apuane o Lunigiana, mentre tra sera e notte è atteso un generale aumento della nuvolosità, specie Toscana e Umbria, ma senza particolari fenomeni.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1 µg/m³.