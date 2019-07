Frosinone, autista Cotral picchia passeggero: si indaga per lesioni

La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'aggressione da parte di un autista Cotral ai danni di passeggero immigrato avvenuta lunedì 8 luglio al capolinea dello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, in Ciociaria. Il reato ipotizzato al momento è quello di lesioni.

Il pestaggio

L'episodio, ha spiegato l'azienda, è avvenuto la sera di lunedì 8 luglio, intorno alle 22, al termine della corsa Ferentino-Stabilimento Fca (cancello 4) di Piedimonte San Germano. Il bus, in quel momento fuori servizio, si apprestava ad andare al cancello 1 per riprendere la corsa. L'uomo è stato preso a calci e pugni e insultato perché non voleva scendere dal mezzo.

Le indagini

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Cassino sull'aggressione. Gli investigatori stanno cercando testimoni e anche l'autore del video, finito in rete, in cui si vede l'uomo che prende a pugni l'immigrato e lo scaraventa a calci fuori dal bus. Il passeggero, trasportato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 20 giorni. Al momento non avrebbe presentato denuncia ai carabinieri di Cassino.