Roma, 72enne trovata morta in casa a Montesacro: è ferita alla testa

Una donna di 72 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Val Melaina a Montesacro, quartiere di Roma. Al momento del ritrovamento, avvenuto in mattinata, sul corpo dell'anziana, riverso sul pavimento, era presente una ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Montesacro e del nucleo investigativo per i rilievi tecnici e le indagini.

Non sono stati trovati segni di effrazione

Secondo le prime ricostruzioni, la porta d'ingresso della casa della donna di origini colombiane era socchiusa. Inoltre, non sono stati trovati segni di effrazione e l'abitazione era in ordine, apparentemente non mancava nulla. A dare l'allarme è stato un vicino che si è insospettito dopo aver visto la porta socchiusa. Inutile l'intervento del personale del 118. Al momento non è esclusa nessuna pista: tra le ipotesi una caduta in seguito a un malore o un'aggressione.