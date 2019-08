Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 8 luglio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione arretra il suo baricentro verso Sud, per l'approssimarsi di aria più fresca e instabile proveniente dall'Europa orientale. Avvio di giornata soleggiato su Umbria e Lazio, in serata da segnalare solo qualche velatura di passaggio; sulla Toscana settentrionale transitano dei piovaschi nella prima parte del giorno, seguono ampie schiarite. Temperature in calo sulla Toscana, ancora molto caldo su Umbria e Lazio, con punte fino a 34-35° sui settori laziali. Venti moderati occidentali. Mari fino a mosso l'alto Tirreno.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,7 µg/m³.