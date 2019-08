Medici di famiglia in stato d’agitazione: si va verso lo sciopero

Dal pomeriggio di lunedì 8 luglio, i medici di famiglia hanno proclamato lo stato di agitazione, con tutte le azioni previste, fino allo sciopero generale. Venuta a conoscenza dell’iniziativa, il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha convocato per un incontro, che si terrà domani, martedì 9 luglio, il segretario generale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti.

Fimmg: “Lo stallo provocherà omicidio del Servizio sanitario nazionale”

“La protesta della Fimmg - spiega Scotti - è legata anche all'idea delle istituzioni secondo cui per risolvere il problema della medicina generale bisogna cambiare la situazione contrattuale dei medici di famiglia e passare dall'attuale figura autonoma convenzionata a quella dipendente. Lo sviluppo dell'assistenza territoriale - sottolinea il segretario - necessita non di una ridefinizione del rapporto contrattuale attuale, ma di una nuova visione organizzativa e delle dotazioni tecnologiche e di personale utili a dare una risposta assistenziale coerente".

"Lo stallo a cui assistiamo - si legge nella mozione della Federazione - provocherà un chiaro e colpevole omicidio del Servizio sanitario nazionale, iniziando dall'indebolimento della figura centrale del medico".

I medici di famiglia non ci stanno neppure ad accettare "il fiorire di proposte legislative - prosegue il comunicato - che introducono altre figure professionali (come gli psicologi negli studi dei medici di famiglia) senza alcuna volontà di integrazione con la medicina generale mascherandolo come risposta alla carenza di medici. Mentre è evidente l'obiettivo di sostituzione della figura medica, che gode del maggior gradimento da parte dei cittadini".

Tra le iniziative previste dalla Federazione, un camper che da settembre girerà per tutta Italia per spiegare alla gente i motivi della protesta.