Roma, accoltella il fratello durante una lite: arrestato

Un uomo di 56 anni, romano, ha colpito con quattro coltellate alla testa e all'addome il fratello, 53 anni, durante una violenta lite in famiglia. E’ successo ieri sera, sabato 6 luglio, in una casa in via Adolfo Giaquinto, zona Torre Spaccata a Roma. L’uomo è stato immediatamente arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di tentato omicidio.

Il litigio

Alla base del litigio vi sarebbero problemi legati alla convivenza: i due fratelli infatti vivono nello stesso appartamento insieme alla madre, di 78 anni. E’ stata la donna ad allertare il terzo figlio, che non abita con loro, riferendogli che i fratelli stavano litigando animatamente per futili motivi, alterati anche a causa dell’assunzione di alcolici durante la cena.

L'arresto

I carabinieri, intervenuti su richiesta del terzo fratello, hanno sorpreso il 56enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, ancora con il coltello insanguinato in mano. L'uomo ha lasciato subito l'arma ed è stato bloccato. In un'altra camera, i militari hanno trovato la vittima con ferite alla testa, all'addome e ad una gamba, e l'anziana madre con una ferita alla mano, che si è procurata nel tentativo di dividere i figli. Madre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Vannini: il 53enne è stato ricoverato con prognosi di 40 giorni, non in pericolo di vita, mentre la madre è stata giudicata guaribile in 7 giorni. I carabinieri hanno sequestrato gli abiti e il coltello utilizzati dal 56enne che è stato portato in carcere al Regina Coeli.