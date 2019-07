Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 7 luglio

La situazione meteo in città

A Roma giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Alta pressione in cedimento sulle regioni settentrionali ma ancora forte su quelle centrali. Ne consegue un'altra giornata caratterizzata dal bel tempo su Toscana centro-meridionale, Umbria e Lazio, con cieli in prevalenza sereni, nubi in aumento invece sul Nord Ovest della Toscana, in particolare tra Versilia, Lunigiana, Garfagnana e Apuane con qualche piovasco sui rilievi di questi settori. Temperature in lieve flessione, nei valori massimi, sulla medio-alta Toscana, clima ancora caldo con picchi fino a 33-34°C su Lazio e Umbria. Venti sino a moderati da SO al pomeriggio; moderati o tesi da O in quota. Mari poco mossi, localmente mossi al largo nottetempo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,6 µg/m³.