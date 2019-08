Incidenti stradali, scontro tra auto e moto a Roma: un morto

Un uomo di 31 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, domenica 7 luglio, alla periferia di Roma. E' accaduto in via Ettore Romagnoli intorno alle 6.30. La vittima viaggiava in sella a una moto, che si è scontrata con un'automobile guidata da un ragazzo di 22 anni. Sul posto è intervenuta per i rilievi la polizia locale del gruppo Nomentano.