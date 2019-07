Roma, incendio in industria in periferia: nessun ferito

Nella serata di ieri, venerdì 5 luglio, un incendio è divampato all'interno di un'industria di materiali chimici in via di Salone, alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre e il nucleo Nbcr. Da quanto trapela, l'incendio è scoppiato all'interno della centrale termica per cause ancora da accertare. Al momento non risultano feriti.