Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera.(LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione interessa ancora il paese determinando condizioni soleggiate e clima calda su tutti i settori. Sabato al mattino la possibilità di nubi basse marittime tra pisano, viareggino e lucchesia, che tenderanno a ripresentarsi nottetempo, anche sulle coste laziali. Temperature senza grosse variazioni, punte di 35°C nelle zone interne, nel primo pomeriggio. Ventilazione occidentale con intensità sino a moderata dal pomeriggio. Mari calmi o poco mossi. Domenica giornata caratterizzata dal bel tempo su Toscana centro-meridionale, Umbria e Lazio, con cieli in prevalenza sereni.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per il weekend è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,3 µg/m³.