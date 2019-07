Rifiuti Roma, via libera al sito di Saxa Rubra: Raggi firma ordinanza

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che individua nell'area di Saxa Rubra, di proprietà di Roma Capitale e situata a nord della città, un sito temporaneo per le attività di trasbordo dei rifiuti urbani. "L'obbligo in capo ad Ama, una volta allestito il sito nel rispetto delle disposizioni ambientali, sanitarie e di tutela della salute dei lavoratori, è di effettuare il trasbordo senza il deposito dei rifiuti a terra", si legge nell'ordinanza che pone come limite di operatività del sito 180 giorni. Roma, Virginia Raggi: “Rifiuti a terra non sono priorità per Regione”