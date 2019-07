Fiamme in appartamento a Roma, ipotesi rogo doloso

Nella notte, in via dei Piceni nel quartiere San Lorenzo a Roma, c'è stato un incendio in un seminterrato adibito ad appartamento. Secondo quanto ricostruito, non ci sono stati feriti né intossicati: in quel momento all'interno dell'appartamento non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati dalla proprietaria, una cittadina tunisina, che rientrando si è accorta del fumo che usciva da una finestra. Non si esclude che l'incendio possa essere di natura dolosa.