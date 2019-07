Meteo a Roma: le previsioni di oggi mercoledì 3 luglio

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata assolata e calda sul Lazio, da segnalare tuttavia la formazione di qualche temporale di calore sull'Appennino. Temperature senza particolari variazioni con caldo sempre intenso e piuttosto afoso. Segnaliamo foschie mattutine a ridosso delle aree costiere, nubi basse temporaneamente al primo mattino sui mari che tenderanno a ripresentarsi nottetempo. Venti a regime di brezza, con rinforzi pomeridiani da Ponente; mari poco mossi o calmi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,2 µg/m³.