Incendio ad Aci Castello, evacuate alcune abitazioni

Un vasto incendio è divampato ieri sera, martedì 2 luglio, a Vampolieri, frazione collinare di Aci Castello in provincia di Catania. Le fiamme hanno minacciato alcune ville, un ristorante e una centrale elettrica. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Acireale che hanno chiesto supporto al comando provinciale di Catania: a scopo precauzionale i pompieri hanno fatto evacuare delle persone da alcune abitazioni. Il rogo è stato domato dopo oltre sei ore. Le operazioni di spegnimento si sono svolte al buio, oltre alle difficoltà di accesso e le condizioni ambientali, e non è stato possibile per i pompieri raccogliere elementi validi per accertare le cause dell'incendio.

