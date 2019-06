Roma, nube di fumo per un incendio in un'area verde al Prenestino

Un incendio è divampato nel pomeriggio a Roma in un'area verde al Prenestino, tra via Teano e via Maddaloni. A causa del rogo una nube di fumo si è sollevata sulla zona. Per placare le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale per le chiusure e deviazioni del traffico e la Protezione Civile.