Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica bel tempo per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Alta pressione ancora presente sul paese a garanzia di condizioni ovunque stabile e soleggiate. Le temperature subiranno un calo di alcuni gradi rispetto alle precedenti 24 ore, specie nelle valli interne. Venti sino a moderati nord-orientali nelle zone interne, da Ponente al pomeriggio su coste e sub-coste, da Maestrale su arcipelago toscano. Mari calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,8 µg/m³.