Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 29-30 giugno

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

"Picasso e la fotografia. Gli anni della Maturità. Fotografie di Edward Quinn e André Villers, 1951-1973"

Fino al 26 agosto sarà visitabile a Palazzo Merulana la mostra "Picasso e la fotografia. Gli anni della Maturità. Fotografie di Edward Quinn e André Villers, 1951-1973". L’esposizione rappresenta un inedito racconto di vita dell’artista e dell'uomo Pablo Picasso attraverso oltre 90 immagini ripartite in 6 sezioni: ritratti fotografici inaspettati e singolari realizzati dai due fotografi divenuti amici, collaboratori e confidenti del pittore.

"Eros e sue ombre"

Alla Marisa Del Re Temporary Gallery, nelle sale di Palazzo Venier, è allestita la mostra "Eros e sue ombre" di Francesca Cesaroni. Si tratta di una mostra con 12 sculture in bronzo - tranne una in resina e una in argilla cruda - che dialogano e si confrontano con fotografie di grande formato, in un gioco continuo tra materia, luci e ombre per mettere a nudo l’uomo e il suo io. Una delle sculture in bronzo, dal titolo "Il Seminatore", è stata realizzata anche in versione a grandezza naturale: rappresenta un uomo nell’atto di fecondare la terra e, come per le altre sculture, sarà per la prima volta esposta e presentata al pubblico.

Mostre ed eventi in corso a Roma a giugno 2019

"Giuseppe Uncini. Realtà in equilibrio"

La Galleria Nazionale celebra, fino al 29 settembre, Giuseppe Uncini. Attraverso 58 sculture e 30 disegni di Giuseppe Uncini, datati 1957-2008, la mostra ripercorre in un’antologica le varie tappe del cammino dell’artista scandito da Terre, Cementarmati, Ferrocementi, Strutture spazio, Strutturespazio-ambienti, Mattoni, Terrecementi, Ombre, Interspazi, Dimore delle cose, Dimore e muri d’ombra, Spazi di ferro, Spazicementi e Tralicci, Muri di cemento, Architetture, Telai-Artifici.

"Il segreto del tempo"

Alle Terme di Caracalla arriva "Il segreto del tempo", opera site specific del videoartista Fabrizio Plessi composta da 12 installazioni in cui primeggiano gli elementi primordiali legati al sito archeologico capitolino. In programma fino al 29 settembre, la mostra inaugura anche un nuovo percorso nei sotterranei del monumento, ora fruibile al pubblico dopo un restauro.

"Maria Lai. Tenendo per mano il sole"

In occasione del centenario della nascita, il Maxxi dedica una grande mostra a Maria Lai (1919-2013), tra le voci più singolari dell’arte italiana contemporanea, i cui lavori sono stati recentemente esposti a Documenta 14 e alla Biennale di Venezia 2017. Tenendo per mano il sole è il titolo della mostra e della prima Fiaba cucita realizzata. Sia nel titolo che nell’opera sono presenti molti degli elementi tipici della ricerca di Lai: il suo interesse per la poesia, il linguaggio e la parola; la cosmogonia delle sue geografie evocata dal sole; la vocazione pedagogica del "tenere per mano". Visitabile fino al 12 gennaio 2020. Orari: da martedì alla domenica dalle 11 alle 19. La prima domenica del mese fino alle ore 22.

"Frank Holliday in Rome"

Al Museo Carlo Bilotti "Frank Holliday in Rome", la prima personale dell'artista statunitense in un museo italiano, fino al 13 ottobre. Il percorso accoglie 36 opere realizzate nel soggiorno romano del 2016, durante il quale Holliday si è ispirato ai maestri della storia dell’arte.

"Il ciclo della vita. Nascere e rinascere in Etruria"

Al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, fino al 6 ottobre, è allestita la mostra "Il ciclo della vita. Nascere e rinascere in Etruria". Attraverso le testimonianze archeologiche, con le forme della religiosità popolare degli Etruschi e delle popolazioni vicine, il percorso espositivo svela quanto le genti dell’Italia antica considerassero importanti i passaggi fisiologici, dalla nascita alla malattia, dalla vecchiaia alla morte.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Magnifici ritorni" ad Aquileia

È un viaggio a ritroso nel tempo quello offerto dalla mostra "Magnifici ritorni" che riporta al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia fino al 20 ottobre ben 120 tesori aquileiesi conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Un rientro a casa a distanza di quasi 200 anni, per festeggiare i 2200 anni dalla fondazione di Aquileia ma anche per rinsaldare i plurisecolari legami tra la città adriatica, crocevia di culture, e Vienna, che dal 1817 ha raccolto e valorizzato molti dei tesori aquileiesi.

Giacomo Leopardi, a Sperlonga due mostre per i 200 anni dell’Infinito

A 200 anni dalla composizione dell’Infinito di Giacomo Leopardi, completata in un mese imprecisato del 1819, sono visitabili due mostre in programma a Sperlonga, in provincia di Latina, fino al 7 luglio. Le opere pittoriche saranno esposte al piano terra della Torre Truglia; quelle fotografiche nello spazio dell’odierno Auditorium. La città di Sperlonga farà da sfondo a questa mostra inedita, gemellandosi per l'occasione con Fondi.

Eventi per bambini a Roma

Bing e Flop incontrano i bambini a Romaest

Sabato 29 giugno al Centro Commerciale Romaest è in arrivo una sorpresa per tutti i bambini. Bing Bunny e il suo amico Flop aspettano i più piccoli al Secondo Piano-Ingresso Nord. I due personaggi del noto cartone animato si intratterranno con tutti i piccoli visitatori del centro commerciale per foto e non solo. Le uscite di Bing e Flop sono previste in questi orari: 11; 12; 15; 16; 17 e 18.

"Dinosauri in carne e ossa" nell’Oasi WWF di Fregene

Fino al 10 novembre (dalle 10 alle 19) si potrà vivere un’esperienza suggestiva per riflettere sulla caduta dell’asteroide che ha provocato la scomparsa dei dinosauri mesozoici e sull’impatto spesso negativo che l’uomo ha sulla natura. Una mostra aperta a famiglie con bambini e non solo, per capire i meccanismi che hanno causato l’adattamento o l’estinzione di alcune specie come quella dei dinosauri mesozoici.