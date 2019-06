Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 28 giugno

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Picco del caldo sui settori del Centro Italia, con minime comunque piuttosto elevate e massime che in alcune zone interne toccheranno anche i 40°C (Valle del Tevere, Terni, Empoli e Firenze); ci avvicineremo ai 39°C su Siena, Grosseto, Frosinone e Perugia; roma dovrebbe attestarsi mediamente sui 38°C. Nelle ore centrali e più calde possibili addensamenti tra Lazio orientale, Umbria occidentale e Toscana centrale; locali temporali di calore possibili sui crinali laziali , nello specifico Monti Simbruini e Monti della Meta. Venti deboli orientali in rotazione a Ponente specie sul Lazio e su zone occidentali della Toscana dal pomeriggio. Mari calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12 µg/m³.