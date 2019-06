Roma, ancora rifiuti in fiamme nella notte

Ennesimo incendio di rifiuti la scorsa notte a Roma. L'episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte in un terreno privato in via Teano, in zona Prestina. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con una squadra e l'ausilio di un'autobotte. Ad andare a fuoco anche materiali in plastica. Non risultano feriti né intossicati. L'intervento è terminato stamattina alle 8. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso.

Il sindaco: "Situazione sta tornando alla normalità"

"La situazione sta tornando alla normalità - dichiara il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, in serata -, come riportato anche dai dati diffusi dall'Arpa. Sui 20 rilevamenti, solo uno appare non in linea con il valore di tolleranza che si attesta su 50 µg/mü. Ancora per qualche giorno - aggiunge Ottaviani - sarà necessario chiudere le finestre e limitare gli impianti di areazione nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 9 del mattino, evitando l'esposizione alla luce solare, soprattutto per le persone anziane, i bambini, le donne in gravidanza e quanti risultino affetti da patologie cardiovascolari e neurologiche". Il sindaco fa sapere che fino al 9 luglio restano in vigore i divieti di coltivazione e di pascolo, nell'area circoscritta a due chilometri di raggio dal luogo dell'incendio.

