Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 27 giugno

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione raggiunge i suoi massimi di geopotenziale tra Francia meridionale e Nord Ovest Italia determinando temperature veramente molto elevate (probabilmente eccezionali) su questi settori. Sul Centro Tirreno continuano le giornate caratterizzate da cieli tersi e massime che si attesteranno tra 37° e 39°C, picchi massimi prevalentemente nelle vallate interne e nelle aree soggette a forte urbanizzazione. Ventilazione debole orientale, in rotazione a Ponente su coste e sub-costiere. Mari calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,6 µg/m³.