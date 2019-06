La Procura di Roma sta indagando per omicidio colposo in merito al decesso di Francesco Ginese, il ragazzo di 26 anni morto scavalcando il muro di cinta dell'università Sapienza per entrare in un rave abusivo. Il pm Stefano Rocco Fava, titolare dell'indagine, ha ricevuto una prima informativa della polizia e ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane. L'accusa di omicidio colposo è rivolta contro ignoti.

La seconda informativa riguarda il party abusivo

Sono due le informative della polizia giunte in Procura sulla vicenda. La prima, relativa alla morte di Ginese, è stata già inviata a piazzale Clodio, mentre l'altra, secondo quanto si è appreso, verrà ultimata a giorni dalla Digos e riguarderà il party abusivo organizzato tra le mura dell'ateneo. Gli investigatori stanno visionando le immagini della serata. Al vaglio degli inquirenti sia la posizione degli organizzatori della Notte Bianca alla Sapienza che di chi ha la giurisdizione sugli spazi dell'ateneo. Nell'informativa ai pm ci saranno anche le risultanze dell'attività di monitoraggio e osservazione effettuata nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno dagli agenti di polizia.

La ricostruzione dei fatti

Dopo l'incidente le condizioni di Ginese, originario di Foggia e studente modello iscritto alla Luiss, sono apparse fin da subito disperate e, nonostante un delicato intervento, domenica 23 giugno è morto al policlinico Umberto I. Dai primi accertamenti degli investigatori, sembra che il ragazzo si trovasse in compagnia di un amico quando ha deciso di scavalcare il cancello di viale dell'Università forse per non pagare il biglietto, a sottoscrizione, o evitare la fila all'ingresso principale. Sgomento tra i familiari e gli amici di Francesco, che dopo una laurea in politica internazionale alla Luiss aveva da poco iniziato un lavoro in una multinazionale. Appena avvertiti dell'accaduto i genitori sono partiti da Foggia e sono rimasti accanto al ragazzo fino all'ultimo.