Roma, auto in fiamme come diversivo per rapinare gioielleria

Un gruppo composto di cinque ladri, tutti a volto coperto e intenzionati a mettere a segno una rapina in una gioielleria, è stata messa in fuga dai carabinieri della compagnia di Monterotondo. I cinque aveva pianificato il colpo, previsto per la notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno, nei minimi di dettagli, tanto da dar fuoco a due auto e a due balle di fieno sulla via Salaria, per ostacolare l'arrivo delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, ma li hanno sorpresi a infrangere la vetrata per fare irruzione nella gioielleria. I cinque sono riusciti a dileguarsi. Sono in corso le indagini per risalire ai componenti della banda. Il tratto di via Salaria è rimasto chiuso per oltre un'ora in entrambi i sensi di marcia.