Roma, due bus in fiamme in poche ore: nessun ferito

Un'immagine del bus andato a fuoco in via Carmelo Bene a Roma (ANSA)

Due autobus sono andati a fuoco nelle ultime ore a Roma. Nel primo caso l’incendio è divampato nella notte nella rimessa Atac di via Candoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Torrino Nord che indagano sulla vicenda per determinare le cause del rogo. Fortunatamente non ci sono feriti.

L'azienda: "Bus incendiato da un uomo"

"Ieri sera, intorno alle 22.30, un uomo si è introdotto, dal campo nomadi adiacente, nello stabilimento Atac di Magliana, in via Candoni, e ha dato alle fiamme un bus dismesso destinato alla rottamazione". E' quanto fa sapere in una nota l'Atac. "La dinamica dell'accaduto - prosegue la nota - è stata ricostruita visionando le immagini di videosorveglianza. Atac ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, che hanno attivato le indagini per identificare l'uomo, e i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio. Non ci sono state conseguenze per le persone né danni ulteriori".

Il secondo incendio

Un secondo incendio, fa sapere l'Atac, si è verificato su un autobus in servizio intorno alle 11.10 di oggi, domenica 23 giugno, in via Carmelo Bene, su una vettura della linea 80. L'autista del mezzo è intervenuto per spegnere le fiamme, divampate per cause ancora da accertare. Successivamente i vigili del fuoco, allertati da Atac e prontamente intervenuti, hanno completato le operazioni di spegnimento. Il mezzo si trovava al capolinea di Via Carmelo Bene. A quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme hanno interessato il vano motore nella parte posteriore. Non si registrano feriti o intossicati.

La nota di Atac

"Dall'inizio del 2019 ad oggi - spiega Atac - sono stati registrati 11 casi di principi di incendio, meno della metà dei 25 casi accaduti nello stesso periodo del 2018, malgrado il parco mezzi sia un anno più vecchio".