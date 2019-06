Controlli della polizia a Roma e sul litorale: 12 arresti

È di 12 arresti il bilancio dei servizi di controllo effettuati in settimana dalla polizia nella Capitale e sul litorale romano. Sono stati sequestrati oltre due chili di droga e 11.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Tra gli arrestati c’è un 29enne che, malgrado fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ha continuato a spacciare in zona Trullo. In casa sua, gli agenti del commissariato San Paolo hanno trovato 16 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre un chilo e mezzo.

Lo shaboo sequestrato

In via dell'Archeologia, invece, un 29enne è stato sorpreso a spacciare su una panchina. Fermato, è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish e cocaina. A Porta Maggiore, infine, nell'auto di un 24enne romano, vicino al freno di stazionamento, sono state trovate diverse dosi di cocaina, mentre su viale delle Medaglie D'Oro nello zaino di un uomo sono stati trovati diversi involucri di metanfetamina, conosciuta come 'shaboo'.