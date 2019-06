Incendio in una lavanderia a Roma, nessun ferito

A Roma, in zona Centocelle, nella tarda serata di ieri venerdì 21 giugno c'è stato un incendio in una lavanderia di via Gaio Melisso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quanto trapela, durante lo spegnimento c'è stata un'esplosione, per cause ancora da accertare, che ha danneggiato le pareti dei negozi vicini, dichiarati inagibili insieme alla lavanderia. Non ci sono stati feriti: al momento del rogo la lavanderia era chiusa e sarebbero stati coinvolti alcuni macchinari.